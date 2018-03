Kulturministeren til ny museumsejer: Du er et generøst menneske

Gennem mange år har erhvervsmanden, kunstelskeren og socialdemokraten Christian Panbo, Aabenraa, puslet med planer om at lave et kunstmuseum til sin samling af guldalder-værker. I går kom planerne i hus. Et Panbo-hus, naturligvis.

Aabenraa: Det er ikke hver dag, at landets kulturminister er med til at åbne et kunstmuseum i provinsen. Men kirke- og kulturminister Mette Bocks (LA) nysgerrighed var vakt, da hun fik invitationen af Christian Panbo i Aabenraa. For hér var der tale om en erhvervsmand, der sætter bæredygtighed højt, en kunstelsker, der åbnede sit eget museum med en enestående samling af værker, han havde købt gennem tiden. Og som oven i købet er socialdemokratisk byrådsmedlem. - Christian - du er et usædvanligt menneske. Og så er du et usædvanligt generøst menneske, lød det fra Mette Bock, som for det første var imponeret over Christian Panbos "fantastiske samling", for det andet fordi han nu åbnede den ellers private samling for offentligheden. - Tak for din generøsitet. Godt, at der findes mennesker som dig, lød det fra ministeren.

Samling i hus Christian Panbo selv var bare glad for, at han havde realiseret en gammel drøm. Hans private samling af guldaldermalerier - Eckersberg, Skagens-malerne Anna og Michael Ancher, som endda har fået et rum for sig selv - var endelig kommet i hus. Et Panbo-hus, naturligvis. - Jeg tror, at det er Danmarks - Europas - ja, verdens første bæredygtige museum, siger Christian Panbo. I virkeligheden er Panbo Kunstmuseum blot endnu en milepæl på den rejse, den unge Christian Panbo påbegyndte, da han med en slat opsparede penge på lommen forlod forældrenes virksomhed i Højen ved Vejle for at blive selvstændig. - Jeg vidste, at min fremtid lå et andet sted, lød det fra Christian Panbo ved åbningen. Han opfordrede gæsterne at fortælle børn, børnebørn - og oldebørn, hvor vigtigt det er at spare op til det, man gerne vil. - Også selv om man ikke lige ved, hvad det er. Jeg ville ønske, at faget sparing kunne komme på skoleskemaet. For uden kunsten at spare op stod vi ikke her i dag, sagde Christian Panbo, der er kendt for at betale kontant. Også sine kunst-køb. Aldrig for lånte penge og kun, fordi der var råd til det.

Appelsin i turbanen At få et kunstmuseum med en så enestående samling er "en appelsin i turbanen for kulturen i Aabenraa", mente viceborgmester i Aabenraa Kommune Ejler Schütt (DF). - Kunstmuseet knytter sig i rækken af gode tilbud, som du står bag - med koncerter og sponsorater, lød det fra Schütt, der brugte Christian Panbo som eksempel på, at der også findes "gode socialdemokrater". Det sidste var naturligvis sagt med et stort glimt i øjet, for de to respekterer hinanden trods de politiske forskelle. Schütt betegnede det som en "enestående gestus", at Christian Panbo nu åbner samlingen for offentligheden.