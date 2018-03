Kuling giver skumsprøjt og røde kinder

AABENRAA/KALVØ: En strid kuling fra nordøst blæser ind over det sønderjyske, og det giver højvande og skumsprøjt ved både Aabenraa Fjord og Genner Bugt.

Bilister med rustforskrækkelse gør bedst i at holde sig fra Kalvø, for bølgerne går højt over dæmningen og sender hyppigt store saltvandssprøjt helt over på den anden side af dæmningen.

I strandkanten på landsiden arbejder mågerne hektisk med at holde sig på vingerne, mens de kigger efter lækkerier, der skyller ind med den kraftige vind.

Ved Styrtom er bådebroen dækket af vand, og det samme er en jolle, der kun lige holdt kanten over vand, da fotografen kom forbi.

Hundelufterne får røde kinder under den daglige travetur med vuffi langs fjorden.

I Mølleåen i Aabenraa løber vandet den forkerte vej. Den kraftige blæst presser bølgerne ind i åen, og det giver forstoppelse. Derfor er vandet endnu en gang løbet over åens bred og ud i det grønne område ved Møllemærsk.

Bådene, der ligger ved broen i åens udløb, er blevet underligt hjemløse, for broen er forsvundet i bølgerne.

Vandstanden i Aabenraa Fjord var fredag formiddag en meter over dagligt vande, og prognoserne forudser, at den vil holde sig på det niveau resten af dagen. Det betyder, at der ikke er umiddelbar risiko for, at fjorden giver oversvømmelse i byen i denne omgang.