Kuldsejlet e-sportsklub efterlader hovedforening med gæld: Meget beklageligt

Det lykkedes aldrig for den lokale e-sportsklub Limited at få fodfæste, og den er nu lukket. Det efterlader hovedforeningen, Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening, med en gæld for starthjælp og leje af lokale og udstyr.

Aabenraa: E-sportsklubben Limited fra Aabenraa er fortid, og tilbage sidder hovedforeningen AaIG med en stor regning. Sådan beretter AaIG-formand Lars Bo Hansens i foreningens klubblad. Det så ellers lovende ud, da afdelingen blev godkendt på generalforsamlingen sidste år, skriver han. Men i sidste ende var det ikke muligt for den unge bestyrelse i den nystartede e-sportsklub at finde den krævede mængde frivillige til at drive foreningen og undervise medlemmerne. - Dette er meget beklageligt, og vi ville ønske at vi kunne forsætte, men på nuværende tidspunkt har vi desværre ikke nok hænder til at kunne fortsætte projektet, skriver formanden. Han blev første gang opmærksom på, at alt ikke var, som det skulle være, da han i august sidste år blev kontaktet af Arena Aabenraa, der kunne fortælle, at de unge udøvere og deres forældre mødte forgæves op til programsat træning.

Udstyr Da Arena Aabenraa blev indviet i 2017, fik det også sit eget e-sportlokale med udstyr, som er det, Limited har lejet. Det er etableret i et samarbejde mellem Arena Aabenraa og Aabenraa Ungdomsskole.

Gæld til hovedforeningen Til et møde med et par repræsentanter fra Limited viste det sig, at årsagerne til problemerne var, at aftaler ikke blev overholdt, at udvalget ikke kunne skaffe trænere på frivillige basis, og at flere i udvalget havde mistet lysten. Desuden havde de blot cirka ti udøvere ikke været særligt stabile til at møde op. Et efterfølgende møde, som skulle involvere udøvere og forældre i afdelingens fremtidige drift, blev aflyst, og den 22. januar i år måtte Limited så kaste håndklædet i ringen. - Udmeldingen er meget uheldig, da afdelingen efterlader sig en gæld til hovedforeningen på 10.000 kroner, som var et rente- og afdragsfrit lån til opstart. Afdelingen fik yderligere 5000 kroner fra kommunen, og så skylder man penge til Arena Aabenraa for leje af lokale og udstyr, skriver Lars Bo Hansen. Det har givet noget økonomisk oprydningsarbejde for hovedforeningen, og der er lavet en aftale med Arena Aabenraa for leje af lokalet, fortæller Lars Bo Hansen til JydskeVestkysten. - Vi har jo stået inde for aktiviteterne, så vi har lavet aftaler med dem, e-sportklubben skylder penge, så vi kan vise, at vi er en seriøs hovedforening, siger Lars Bo Hansen, som også fortæller, at den unge bestyrelse havde undervurderet, hvor meget arbejde det kræver, og hvad det koster at drive den slags aktiviteter, også selvom det er på frivillig basis.

Vil gerne give den et forsøg - Det blev nok hurtigt hverdag efter en ellers lovende start, siger Lars Bo Hansen. Selvom AaIG altså kommer ud af e-sportprojektet med et minus, har han ikke brændt fingrene i en grad, at han fuldstændig udelukker e-sport i fremtiden. - Vi har nogle kontakter både med DGI og nogen fra 10. klassecentret. Vi vil gerne give den et forsøg mere og se, hvad vi har mulighed for. Men hvis der ikke er nogen, der seriøst byder ind og har lyst til at hjælpe med den daglige drift, så tror jeg ikke, det er realistisk, siger Lars Bo Hansen. JydskeVestkysten har været i kontakt med tidligere formand for Limited, Sebastian Andersen. Han skriver i en e-mail, at det ikke var muligt for at finde nok ildsjæle, og at han beklager, de ikke kunne fortsætte.