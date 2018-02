Kulden er godt for byens skøjtebane

Egentlig skulle skøjtebanen i Genforeningshaven lukke for sæsonen på søndag. Men eftersom det kolde vejr ser ud til at vare ved et godt stykke tid endnu, fortsætter Shop i City med at holde banen åben.

Aabenraa: Egentlig skulle Aabenraas skøjtebane i Genforeningshaven lukke for sæsonen på søndag, 4. marts. Men så holdt Kong Vinter sit indtog med frost og kulde.

- Så nu har vi forlænget med yderligere to til tre uger, afhængig af vejrsituationen. Lige nu er temperaturerne nemlig gode ved os, så vi ikke skal bruge så meget strøm på at holde isen frosset. Og så bliver vi ved, indtil vejret siger noget andet, fortæller eventmanager i Shop i City Dorthe Bjerrum.

Selv om skøjtebanen lige nu har optimale betingelser, måtte Shop i City holde lukket både mandag og tirsdag i denne uge.

- Ismaskinen - zambonien - var gået i stykker og måtte repareres på værksted. Vi troede, at den kunne blive klar til tirsdag - det gjorde den desværre ikke. Så har vi prøvet at skrabe og feje banen ved håndkraft. Men der er opstået sprækker og revner, som ellers udjævnes med zambonien, og så valgte vi at lukke. Hellere det end at folk kommer til skade ved at snuble i revnerne, lyder det fra eventmanager Dorthe Bjerrum.

Hun opfordrer publikum at holde sig orienteret om skøjtebanens åbningstider på Shop i City's hjemmeside.