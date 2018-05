Krydstogtskib skabte omsætning på gågade

Modsat for to år siden var onsdagens krydstogtgæster i Aabenraa mere købelystne, og butikker og caféer havde en god handelsdag. Mange lokale var også med til at øge omsætningen.

Aabenraa: Hos de mange britiske krydstogtgæster, der onsdag satte sit præg på bybilledet i Aabenraa, sad pengene mere løst end for to år siden, hvor skibet Braemar også var et smut forbi Aabenraa. Tilbagemeldingerne fra butikker og caféer på gågaden er i hvert fald, at de havde en rigtig god onsdag.

- Vi havde mange krydstogtgæster inde i butikken, og de købte også noget modsat for to år siden. Det skyldes måske, at der generelt var mere aktivitet i gågaden, siger Tove Mikkelsen, der er butiksassistent i dametøjsforretningen Aaskov Modetøj.

Krydstogtskibet Braemar lagde til kajs tidligt onsdag morgen i Aabenraa og havde omkring 1000 passagerer ombord. Ikke alle blev i Aabenraa, men tog på forskellige udflugter i det sønderjyske. Der var dog en del flere, der valgte at udforske Aabenraa, end for to år siden, og det kunne de også mærke på Café Butler midt på gågaden.

- Vi havde en ganske fin dag. Krydstogtgæsterne var kaffetørstige, og nogen fik også en øl. Mad købte de dog ikke, for de har jo fuld forplejning på skibet, men det var godt klar over og forberedte på, siger Allan Møller, der er medindehaver af Café Butler.