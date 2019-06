Krydstogtskib rammer Sønderjylland: Havnegrillen er klar med hotdog

Aabenraa: Så sker det igen. For tredje år i træk får Aabenraa besøg af krydstogtskibet Braemar, der kommer til byen med omkring 1000 passagerer og 300 besætningsmedlemmer. Braemer ankommer til Sønderjyllandskajen på tirsdag den 2. juli klokken 8.00, og Aabenraa er skibets første stop i Danmark.

Omkring en tredjedel af passagererne har på forhånd købt en guidet tur til enten Sønderborg Slot, Christiansfeld eller Ribe, og resten håber Business Aabenraa at kunne give en festlig dag i byen.

Business Aabenraa har sammen med Aabenraa Havn, Shop i City og Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet arrangeret aktiviteter på kajen og i byen i løbet af dagen samt guidede ture.

Der er rig mulighed for passagererne til at få en spændende dag i Aabenraa, og det er muligt at hoppe på en gratis shuttlebus, der kører mellem kajen og centrum. For de lokale er bussen også gratis. Til de friske, som gerne vil bevæge sig rundt til fods, er der markeret en gårute med pile og flag mellem kajen og centrum.