Krydstogtskib har fået smag for Aabenraa: Nu kommer det for tredje gang

Aabenraa: Det norske krydstogtsselskab Fred. Olsen Cruise Lines er blevet så glade for Aabenraa, at det nu sender MS Braemar til Aabenraa endnu engang.

Skibet, som har plads til cirka 1000 passagerer, kommer allerede til Aabenraa igen næste sommer - nærmere bestemt tirsdag den 2. juli.

- Det er en blåstempling af Aabenraa, at skibet nu kommer for tredje gang. Det betyder, at det her kan vi godt håndtere, og jeg synes også, at vi har fået skabt et godt fællesskab her i byen om at skabe oplevelser, som gør, at de føler sig velkommen, siger havnedirektør Henrik Thykjær.

Netop velkomsten er det, som er fremhævet i selskabets salgsannonce for det krydstogt, som næste sommer skal bringe engelske turister rundt i Danmark og slutte på Bornholm. I annoncen står der, at "du bliver budt velkommen med åbne i Aabenraa", og netop velkomsten var det, som gæsterne på det første krydstogt i august 2016 lagde vægt på i deres evaluering.

- Vi har ikke fået evalueringen fra skibets besøg i år endnu, men der var igen en fælles vilje til at få det her til at lykkedes. Camilla Refshauge Hansen fra Business Aabenraa gjorde et enestående arbejde som tovholder, og alle arbejdede sammen. Sammenholdet i byen er unikt, og vi har lige evalueret på det seneste besøg, og vi skal kun finpudse nogle detaljer for at gøre det lidt bedre, når Braemar kommer igen i 2019, siger havnedirektøren.