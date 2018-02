Krusmølle udvider: Åbner sommerrestaurant på havnen i Aabenraa

- Jeg hørte ude i byen, at Spisestedet Messen ville lukke, og det var jeg overrasket over, for de havde gjort et godt stykke arbejde. Vi vil gerne overtage, fordi restauranten passer godt ind i årshjulet på Krusmølle, hvor vi tager restauranten her som en sæsonbutik, hvor vi kun har åbent om sommeren. Vi åbner til standerhejsningen på klubbens mast og lukker igen, når de tager den ned, og så trækker vi personalet hjem til Krusmølle og giver den gas der til jul. Hvis vi kan køre den som en ren sæsonrestaurant, passer den rigtig godt ind i det, vi gør, forklarer Henrik Loff.

I lørdags skrev de under på en aftale med Aabenraa Sejl Club om at forpagte det tidligere Spisestedet Messen fra den 1. marts, og snart begynder en ombygning af restauranten, så den får det rette look med udgangspunkt i sejlbåde.

Hvad spiser man om sommeren?

Hun indrømmer blankt, at beslutningen har givet et par søvnlæse nætter hjemme på Krusmølle, for det er en udfordring for parret at skulle drive en a'la carte restaurant.

- Det er en helt ny verden, og jeg ryster stadig en smule på hånden, men det er meget spændende at kaste sig ud i det her. Vi kunne jo bare åbne restauranten, som den er nu, men det er ikke os. Vi vælger aldrig den nemme vej, for vi skal mærke helt ind i knoglerne, at det her er os, og derfor skal det gøres ordentligt. Vi er lige nu inde i den svære proces med at lave et menukort. Det skal ikke være Krusmølle, vi flytter ind med, men det skal have det samme touch i maden. Vi skal ikke servere pomfritter, clubsandwich og burgere, fordi det kan man få på andre gode spisesteder i byen. Vi vil give en stemning af sommer og havn, hvor man rutsjer ned i stolen og nyder den afslappede stemning og måske får en lækker rejemad og en drink. Men hvad spiser man om sommeren? Det er det, vi er ved at finde ud af, afslører Nina Loff.