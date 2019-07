Tirsdag kom den længeventede tilkendegivelse i sagen om mulig snyd med motorafgifter, hvor 61-årige Birger Jaedicke følte sig snydt for knap 26.000 kroner i forbindelse med indregistrering af sin bil. Dommeren mener, at Birger Jaedicke skal have pengene tilbage. Sagen er dog endnu ikke slut.

Kan have principiel betydning

Dommeren har i sin tilkendegivelse især lagt vægt på, at Motorkontoret IVS ikke har bevist eller sandsynliggjort, at Birger Jaedicke ved sit køb skulle kunne have været klar over, at registreringsafgiften kunne ændre sig eller ikke være lig den, der blev indbetalt til Skat.

Birger Jaedicke er glad for dommerens tilkendegivelse, som han mener kan have principiel betydning.

- Jeg er positiv omkring det, fordi jeg synes, at det bekræfter mig i, at fremgangsmåden ikke er korrekt. Jeg synes ikke, at det er korrekt, hvis man som forbruger henvender sig i god tro på, at tingene er, som de skal være, og at afgifter så er bøjelige, hvor man ikke er klar over, hvad tingene egentlig dækker over, siger Birger Jaedicke.