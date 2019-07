Kruså-firma afviser forlig i motorafgiftssag

- Vi mener ikke, at sagen er rigtig. Han (Birger Jaedicke, red.) har fået, hvad han skal have og til den aftalte pris, siger Kim Hammer, der står bag Motorkontoret.

I fredags udløb fristen for at acceptere dommerens forligsforslag, og derfor skal dommeren nu skrive en dom. En dom, som parterne har mulighed for at anke til landsretten, og det har Kim Hammer fra Motorkontoret IVS i sinde at gøre.

Det var ellers dommerens forligsforslag i sagen, hvor 61-årige Birger Jaedicke fra Tinglev har stævnet Motorkontoret, der står for og indregistrere og fastsætte afgifter på importerede biler til Danmark. Her blev Birger Jaedicke afkrævet en registreringsafgift på en brugt Mercedes, der ligger knap 26.000 kroner højere, end den registreringsafgift på 72.572 kroner, som der er blevet indbetalt til Skat.

- Det er ikke baseret på selvanmelderfirmaer som os. Hvis jeg hænger et skilt ud med, at jeg sælger en bil for 300.000 kroner, så er køberen jo komplet ligeglad med, hvad jeg betaler i afgift. Men for os er det jo kun afgiften og serviceydelsen, og det har man ikke taget højde for, siger han.

Kim Hammer har mandag fremsendt dokumentation til JydskeVestkysten for beregningen af registreringsafgiften på Birger Jaedickes bil ud fra Skats regnemodeller. Her er registreringsafgiften udregnet til 98.159 og er dermed noget tættere på 98.500 kroner, som Birger Jaedicke har betalt.

Bøjelige afgifter eller ej?

Et andet bilag viser, at Motorkontoret IVS har overført 96.416 kroner til et andet firma, der har stået for at indregistrere Birger Jaedickes bil på vegne af Motorkontoret. Det er dog ikke det samme beløb, som registreringsafgiften ifølge Kim Hammers beregninger er opgjort til. Det forklarer han med, at det er den aftale, han har lavet med sin mellemmand. Netop det er dog kernen i problemstillingen, om afgiften er bøjelig eller ej.

- Nye biler har en listepris, hvor du direkte kan slå afgiften op. Men ved brugte biler kan der være en ridse i forskærmen og bagskærmen, som gør, at standen bliver en vurderingssag, og det har også indflydelse på den endelige afgift. Derfor mener vi, at der er en anden dommer, der bør kigge på det, siger Kim Hammer.

I det afviste forligsforslag lagde dommeren vægt på, at det ikke havde fremgået tydeligt nok af Motorkontorets forretningsbetingelser, at afgiften kunne ændre sig, og at der derfor muligvis blev taget en højere afgift for at minimere risikoen, hvis Skat senere justerede afgiften. Det er vildledende markedsføring, mente dommeren.

- Om det har været tydeligt nok, ved jeg ikke, men han (Birger Jaedicke, red.) har fået, hvad han har bestilt. Han er ikke blevet snydt, siger Kim Hammer.