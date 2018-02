Kro-ejer går fra øl til kropskunst: Åbner tattoo-salon i Padborg

Brian Bojtang har tidligere været krovært i bl. a. Kroen i Krogen i Aabenraa og Hallo Bar i Kruså. Et stresset liv og 60 smøger om dagen resulterede i to blodpropper og tre nye kranspulsårer. Nu har han lagt sit liv om: smøgerne skal droppes - og så vil han have en regulær arbejdsdag, nu som forretningsmand.

Padborg: Foreløbig står der skrevet to blodpropper og tre nye kranspulsårer på Brian Bojtangs journal. Ikke så sært, at han i en alder af 38 år derfor har valgt et mindre stressende liv end at være værtshus-ejer, bl. a. for Kroen i Krogen i Aabenraa og Hallo Bar i Kruså. Brian Bojtang er stadig en foretagsom mand, dog nu i et lavere gear. I Padborg har han for ganske kort tid siden åbnet et tattoo-studio under navnet Black Ink i Nørregade. Brian Bojtang som tatovør? Nej - det er ikke lige ham. Godt nok har han da en del tatoveringer - men han skal i hvert fald ikke selv føre nålen. Han får dem lavet, tatoveringerne, altså. Og dem skal der nok blive et par flere af, erkender han og trækker op i ærmet for at vise den seneste, som endnu ikke er helt færdig. - Jeg var 18, da jeg fik min første tattoo, fortæller Brian Bojtang. Han er nu forretningsdrivende, det vil sige at han stiller lokalerne til rådighed for skiftende tattoo-kunstnere på besøg. - Jeg er god til at drive en forretning. Og min revisor siger, at det fungerer, ler han.

Brian Bojtang Familienavnet staves egentlig Boytang - men en præst kom til at skrive forkert, så alle Brian Bojtangs søskende blev til Bojtang i stedet for Boytang.



Sundheden led Han har prøvet mange forskellige ting - flyttemand, taxa-chauffør og kro-ejer. Men det var især som kro-mand, han trak de store veksler på sundheden. - Det har været et hårdt liv. Ikke nok med at jeg har røget siden jeg var 16 år. I 15 år røg jeg omkring 60 cigaretter om dagen. Nu er jeg nede på én pakke og er indstillet på at stoppe helt med at ryge. Efter anden blodprop fik jeg lidt at tænke over - da blev jeg virkelig bange, lyder det fra Brian Bojtang. Føj dertil mange arbejdstimer dag og nat i et hektisk natteliv, der til sidst gav flere bekymringer end glæder. Der er så mange regler, man skal tage hensyn til, forklarer han og remser op: - Fødevarestyrelsen, politi, skattevæsen, kommunen . . . . . Og så tærer det altså lidt på pengepungen, når man skal have fast dørmand hver weekend. Natteliv er ikke bare natteliv. Man er lidt Palle alene i Verden Og så var der bare for få timer i døgnet, måtte han erkende. - Som kro-ejer er du altid på job - døgnet rundt. Kroen i Krogen gav fire måneders nærmest uafbrudt arbejde. Arbejdstiderne er heller ikke særlig gavnlig for hverken trivslen eller helbredet. - Jeg lukkede jo klokken 5 om morgenen og skulle så være klar igen klokken 11.

Droppede krolivet Når Brian Bojtang satte plus-siden op mod minus-siden, kunne han godt se, hvor pilen pegede hen. - Det var på tide at droppe krolivet. Og så havde jeg generelt bare lyst til at prøve noget helt nyt, fortæller Brian Bojtang. Tattoo-salonen skulle egentlig åbne ved årsskiftet. Men igen spillede sygdom ham et puds. - Jeg måtte lige tilbringe julen på sygehus. Godt nok klagede han tidligere over de mange regler, der gælder for værtshusholdere. Når det gælder tatovører, er der dog overraskende få, påpeger Brian Bojtang. - Vi går meget op i hygiejnen. Det skal altså bare være rent, siger han og husker en oplevelse, da han skulle have sin første tattoo: - Jeg gik ind - og jeg kom hurtigt ud igen.