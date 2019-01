Kritik kommer bag på borgmesteren: Jeg synes, vi gør det godt

Borgmester Thomas Andresen forstår ikke kritikken fra veteranforeningen. Vi har viljen til at gøre noget, siger borgmesteren, som nu skal mødes med veterankoordinatoren for at drøfte, om der skal lægges flere ressourcer i arbejdet.

- Og jeg synes faktisk, vi har viljen til at gøre noget. Vi har fået det nedfældet i en strategi, og på mandag (i dag, red.) har jeg et møde med veterankoordinatoren, hvor vi skal drøfte, hvor mange ressourcer vi skal lægge i det, siger Thomas Andresen med henvisning til veteranernes kritik af, at veterankoordinatoren har andre opgaver ved siden af sit arbejde med kommunens veteraner.

Borgmesteren føler et kæmpe ansvar for, at kommunen tager sig godt at krigsveteranerne, fortsætter han.

- Jeg synes, vi gør det godt med at give en målrettet indsats igennem vores veterankoordinator, når veteraner henvender sig. Et eller andet sted kan man jo altid gøre mere ved alt, og i sidste ende er det en prioritering. Vi skal også huske på, at hovedparten af krigsveteraner klarer sig godt og er en berigelse for vores samfund, når de kommer hjem igen, siger Thomas Andresen.

Det er blevet sagt direkte her i huset, at en krigsveteran er en person, som har fortrin alle steder. Jeg synes ikke, jeg kan sige det mere tydeligt.

- Det er os som samfund, som sender de her mennesker i krig, og derfor er de lidelser og problemer, de kommer hjem med, et nationalt problem. Det er forsøgt håndteret med forskellige hjælpepakker, og jeg tænker egentlig, at garnisonskommunerne uanset hvor i landet bør tage stafetten op og gøre noget aktivt. De har nogle kompetencer liggende omkring deres kaserne, som kan hjælpe dem til at forstå og hjælpe de her mennesker, og det kommer bedre til udtryk end i Aabenraa, hvor meget af det handler om at hjælpe dem videre i systemet, siger Thomas Andresen.

Veteraner har fortrin

Også han afviser, at kommunen ikke skulle være interesseret i at samarbejde med veteranforeningen.

- Det kan jeg blankt afvise på det politiske niveau. Som sagt er vi ved at drøfte, hvor mange ressourcer vi skal lægge i det, og der er også et konkret tilbud om et værested, som er stillet til rådighed af en privat, som der arbejdes på. Vi har ikke taget stilling til det endnu. Vi vil meget gerne stå på mål for vores veteranstrategi og være med til at gøre det konkret, men det skal være med nogen, der har pusten til at tage det lange, seje træk, siger Thomas Andresen.

Han understreger, at enhver dialog er kærkommen, og at veteranerne er velkommen til at kontakte ham.

- Mit telefonnummer og min e-mailadresse står på vores hjemmeside. Jeg er meget optaget af deres situation, og det er blevet sagt direkte her i huset, at en krigsveteran er en person, som har fortrin alle steder. Jeg synes ikke, jeg kan sige det mere tydeligt, siger Thomas Andresen.