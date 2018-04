Krigsfangelejren, som er blevet glemt

Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjyllands Aabenraa kreds holder generalforsamling tirsdag den 10. april kl. 19 på Rigsarkivet i Aabenraa.

I forbindelse med generalforsamlingen vil formanden for Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne, H.C. Jørgensen, fortælle om krigsfanger her i landsdelen under 1. verdenskrig. Det vil ske med udgangspunkt i krigsfangelejren ved Holbøl. Den præcise placering af lejren er gået i glemmebogen, men man ved, at der har været ikke alene russiske krigsfanger, men også belgiske og franske. H.C. Jørgensen m.fl. arbejder flittigt på at finde vidnesbyrd om lejren, både rent materielle vidnesbyrd, skriftlige kilder og mundlige overleveringer.

Under foredraget vil han give en status for arbejdet, både hvad angår placering og forholdene i lejren. Han vil blandt andet inddrage sin bedstefars beretninger. Bedstefaderen var landstormmand under 1. verdenskrig og havde som sådan opsyn med krigsfanger.

Alle er velkomne.