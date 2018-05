"Kridt-Mor" får chefen ned på jorden igen

- Monika Kölber var den første kok, jeg ansatte, da jeg åbnede den første Café Kridt i Aabenraa. Monika var ude i køkkenet, mens jeg så tog mig af gæsterne ude foran. Vi er fulgtes i tykt og tyndt, lyder det fra Gry Kibsgaard og antyder dermed, hvad Monika Kölber har betydet - for hende personligt, og for udviklingen af Café Kridt, der nu findes i flere sønderjyske byer.

Aabenraa: Monika Köbel fik virkelig brug for sine lommetørklæder - ikke på grund af sommervarmen denne fredag i Aabenraa, men fordi hun gang på gang måtte tørre øjnene for tårer.

Menneskelige kvaliteter

Også Gry Kibsgaard er glad for Monika Kölbers menneskelige kvaliteter.

- Intet kan slå hende ud. Det er en kvinde med begge ben på jorden - og ben i næsen.

Dagens hovedperson griner lidt ved denne karakteristik.

- Chefen og jeg - vi tænker ens. Men hvor Gry er den, der smider drømme og visioner op i luften, så er jeg den, der maner til besindighed og får hende tilbage på jorden igen med lidt fornuft, fortæller Monika Kölber.

Gry Kibsgaard og Monika Kölber kender hinanden fra dengang, da Gry drev Café Neptun i Flensburg.

- Gry spurgte mig, om jeg ville flytte med til Aabenraa for at være med til at realisere planerne for en café. Jeg har jo en del erfaring i branchen, fortæller Monika Kölber, der nyder at arbejde sammen med de unge mennesker i en branche, som også er med til at udfordre hendes faglige ambitioner.

Hendes dag var fyldt med overraskelser.

- Det er typisk Gry. Der var hele tiden nye overraskelser.

Først inviterede chefen nemlig på brunch, herefter blev hun forkælet med en skønhedsbehandling samt besøg hos en frisør, inden hun frit kunne shoppe hos én af byens modebutikker.

Meget belejligt lå den lige overfor Café Kridt, og hér ventede der hende som afslutning et surprise-party med unge og tidligere kolleger, der lige ville hilse på deres "Kridt-Mor".