Krematorieovn brød sammen: Kister i kø for at blive brændt

- Vi tager denne lørdag med for at indhente noget af det forsømte, siger Morten Hansen.

- Vi har et større kølerum, hvor langt de fleste kister er blevet opbevaret, til vi blev klar igen, men nogle enkelte kister er også blevet kørt til et krematorium i Horsens, siger Morten Hansen, der er administrationschef i Aabenraa Sogn.

Aabenraa: Den kommende tid vil der være ekstra travlt i krematoriet på Aabenraa Kirkegård. I forrige uge blev der nemlig konstateret større skader på krematorieovnen, og det har udsat arbejdet i godt en uge. Konsekvensen har været, at kisterne på det nærmeste har stået i kø og ventet på, at ovnen igen fungerede.

I al mindelighed

Når krematoriet på kirkegården i Aabenraa er ude af drift i en uge, så betyder det også, at flere urnenedsættelser er blevet forsinket.

- Urnenedsættelsen er for nogles vedkommende blevet forsinket, men det er blevet ordnet i al mindelighed med de pårørende, siger Morten Hansen.

Det var revner i ovnen, der betød, at arbejdet måtte indstilles.

- En ovn består primært af nogle stenelementer, der kan modstå op til 1300 grader. Vi opdagede så, at det var kommet revner i nogle af stenelementerne, og det betød en større udskiftning, siger Morten Hansen og tilføjer, at det ikke er usædvanligt med sådan et nedbrud.

Det er umiddelbart svært at sige, hvad nedbruddet kommer til at koste i kroner og ører.

- Men det koster en del penge at få udbedret skaderne. Det løber måske op i et par hundrede tusinde kroner, siger Morten Hansen.

Problemerne i krematoriet på Aabenraa Kirkegård kommer samtidig med, at Aabenraa Sogn er i fuld gang med planlægningen af et helt nyt og større krematorium. Aabenraa Provsti har netop videresendt en ansøgning til Haderslev Stift om anlæg af et nyt krematorium, og det skyldes, at det nuværende simpelthen ikke kan klare det stigende antal kremationer.

Sidste år blev der kremeret 1884 kister i krematoriet i Aabenraa, og over de næste 20 år er forventningen, at det vil ligge mellem 2300 og 3200 om året.