Kreditbanken i Aabenraa har leveret et overskud på godt 40 millioner kroner i seneste halvårsregnskab. Bankdirektør mener, det skyldes, at banken har travlt med kunderne, at kunderne har det godt, og at man i 2019 får en ekstraordinær indtægt efter salget af aktierne i Sparinvest.

Aabenraa: Det går godt i Kreditbanken. Så simpel lyder konklusionen fra bankdirektør Lars Frank Jensen, efter banken netop har leveret sit halvårsregnskab, som viser et overskud på 40,4 millioner kroner før skat. Resultatet betyder, at banken opjusterer sine forventninger for året som helhed fra mellem 52 og 72 millioner kroner til mellem 70 og 80 millioner kroner. - At det er tilfældet, og vi derfor nu igen kan opjustere forventningen til resultatet for 2019 som helhed, skyldes i al væsentlighed tre forhold, udtaler Lars Frank Jensen i en pressemeddelelse og remser så op: - At vi har travlt med kunderne, at kunderne har det rigtig godt og så, at banken i 2019 får en ekstraordinær indtægt. Eksempelvis er bankens indtægter i form af renter og gebyrer steget med ti procent i forhold til første halvår 2018. Det kan lade sig gøre, fordi Kreditbanken fortsat får mange nye kunder. Desuden er der ifølge banken travlt på boligområdet i form af bolighandler og omlægning af boliglån.

Første halvår i tal Netto rente- og gebyrindtægter: 87 millioner kroner

Kursreguleringer: 2,6 millioner kroner

Udgifter til personale og administration: 50 millioner kroner

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.: -1,4 millioner kroner

Resultat før skat: 40,4 millioner kroner

Udlån: 1,9 milliarder kroner

Indlån (ekskl. puljeindlån): 2,9 milliarder kroner

Egenkapital: 597 millioner kroner

Kunderne har det godt Normalt udgiftsfører eller reserverer banken beløb til de tab, der måtte komme ved at låne penge ud. Men det har ikke været tilfældet i første halvår 2019, hvor banken i stedet for har kunnet indtægtsføre tidligere foretagne reservationer til tab. Det er ifølge Kreditbanken et godt tegn på, at både konjunkturen og kunderne har det godt, og det gør, at banken for året som helhed vil kalkulere med ikke at skulle udgiftsføre eller reservere beløb til tab. Opjusteringen til årets resultat skyldes også, at Kreditbanken - som en række andre pengeinstitutter - i 2019 har indgået aftale om at sælge en del af sine aktier i Sparinvest. Salget vil formentlig i tredje kvartal give banken en ekstraordinær indtægt på cirka 7 millioner kroner. Kreditbanken har en med egne ord robust egenkapital på næsten 600 millioner kroner. Den er steget med cirka 45 millioner kroner i forhold til første halvår sidste år. - Den består næsten udelukkende af aktiekapital og opsparet overskud, lyder det fra Kreditbanken. Med til historien hører, at Kreditbanken for et år siden præsenterede sit bedste halvårsregnskab nogensinde på 69 millioner kroner. Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra bankdirektør Lars Frank Jensen.