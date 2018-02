Kreditbanken leverer rekordstort overskud

Aabenraa: Det går godt for Kreditbanken, der har hovedkontor i Aabenraa. Banken har netop fremlagt et årsregnskab for 2017, der fortæller om et overskud på 75,6 millioner kroner før skat. Det er væsentligt højere end 2016, hvor banken landede et overskud på 43,2 millioner kroner før skat. Samtidig ramte banken plet med den opjustering af forventningerne for 2017, som blev foretaget midt i januar måned i år. Her vurderede banken, at overskuddet ville blive 75 millioner kroner og ikke mellem 55 og 65 millioner kroner, som først meldt ud.

Det var da også en tilfreds bankdirektør, der onsdag fremlagde årsregnskabet for bankens bestyrelse.

- Der skal ikke herske tvivl om, at jeg er rigtig godt tilfreds med resultatet for 2017, siger Lars Frank Jensen i en pressemeddelelse.

- Selv om konjunkturen og fondsmarkederne bestemt har givet os ekstra medvind, så glæder jeg meget over, at vores basale bankforretning også har medvind. Vores indlån er øget med ni procent og vores udlån med fem procent, fortsætter han.

Bankdirektøren noterer sig også, at Kreditbanken igen har haft et år, hvor der er kommet mange nye kunder til.

- Helt konkret har vi kunnet sige goddag til 2310 nye kunder eller i gennemsnit 10 nye kunder pr. åbningsdag, siger Lars Frank Jensen.