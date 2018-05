Kreativ jobannonce blev en dundrende succes

- Jobannoncen handler ikke kun om de 15, men om alle, der mangler et job. Der er da også nogle ud over de 15, der er kommet i job på baggrund af annoncen, fordi de har nogle specifikke kvalifikationer, siger Kristian Jørgensen.

Aabenraa: For mindre end to uger siden havde Aabenraa Kommune en helsides jobannonce i Ugeavisen Aabenraa, hvor der var billeder af 15 ledige, der alle drømmer om at få sig et fleksjob. Fra kommunens side var det en prøveballon med den noget anderledes, men også kreative jobannonce, men forsøget har båret frugt.

Vil gentage succesen

Stabs- og arbejdsmarkedsdirektøren i Aabenraa Kommune præsenterede annoncen for to uger siden, og han er naturligvis også glad for effekten.

- Det har overordnet set været positivt, og det er jo lykkedes at få nogle i job, siger Søren Lorenzen.

Succesen med jobannoncen betyder, at kommunen prøver med flere indrykninger, og i første omgang vil man ikke fjerne billederne af dem, der er kommet i et fleksjob eller et praktikforløb.

- Vi vil indrykke en ny annonce om nogle uger, hvor vi vil markere, hvem der er kommet i job eller i et praktikforløb, og vi overvejer også, om annoncen skal i andre medier, siger Kristian Jørgensen.

Inden den første jobannonce gik i trykken, sagde formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune, Ejler Schütt (DF), at man skal tænke ud af boksen og af og til gå nye veje for at få ledige i job, og derfor er han også yderst tilfreds med jobannoncens effekt.

- Det er formidabelt godt, og det gælder også den afsmittende effekt, som annoncen har haft. Det overgår helt sikkert mine forventninger, siger Ejler Schütt.