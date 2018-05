Kreativ annonce skal sende ledige i fleksjob

- Der er andre kommuner, der har haft succes med at gøre det på den her måde, men i første omgang prøver vi med en enkelt annonce for at se, hvordan det går, siger Søren Lorenzen, der er stabs- og arbejdsmarkedsdirektør i Aabenraa Kommune.

At Aabenraa Kommune vælger at gå utraditionelt til værks har en ganske simpel grund.

- Fleksjobbere kan bidrage positivt til din virksomhed ved at arbejde i det antal timer, som vedkommende og I har brug for, står der blandt andet i annoncen.

Aabenraa: Når Ugeavisen Aabenraa i næste uge kommer på gaden, er det med en noget utraditionel helsides annonce med billeder af 15 ledige, der alle ønsker sig et fleksjob. Under hvert billede er der en kort beskrivelse af de enkelte personer omhandlende jobønsker, kompetencer, erhvervserfaring, samt hvor mange timer om ugen, de hver især er i stand til at arbejde.

Jeg vil rigtig gerne have et job.

Fleksjob efter den nye ordning er midlertidige og kan bevilges i op til fem år ad gangen.Man skal dog ikke skifte fleksjob hvert femte år. Kommunen følger første gang op efter to et halvt år og derefter inden det 5. år er gået. Kommunen skal vurdere, om man fortsat er berettiget til et fleksjob. Hvis man stadig er berettiget til fleksjob, kan man blive i samme fleksjob. Hvis man er over 40 år, kan man efter det første midlertidige fleksjob få bevilget et permanent fleksjob, hvis ens situation er uændret.

Ud af boksen

Formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune synes, det er fint, at der bliver tænkt kreativt.

- Vi skal tænke ud af boksen og af og til gå nye veje, siger Ejler Schütt (DF).

En af de personer, der figurerer med billede i annoncen, er den 47-årige Lenette Holm fra Stubbæk. Hun sagde ja med det samme, da hun af Aabenraa Jobcenter blev spurgt, om hun ville være med i annoncen.

- Jeg vil rigtig gerne have et job, og jeg havde ingen betænkeligheder med at stå frem. Jeg er ligeglad med, at der er et billede af mig i annoncen, og så ved jeg, at de har prøvet noget lignende i Haderslev med succes, siger Lenette Holm.

Det er dårlig ryg og nakke, der er grunden til, at Lenette Holm har fået en fleksjob-bevilling, der gør det muligt for hende at arbejde 16 timer om ugen. Hun er kontoruddannet og har 25 års erhvervserfaring. Hendes jobønsker kredser da også hovedsageligt omkring kontorarbejde, reception eller en stilling i et bogholderi.