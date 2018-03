Kraftig blæst afspærrer gågade hele weekenden

Aabenraa: Den kraftige blæst fredag betyder ikke kun, at det er hundekoldt at færdes uden for. Blæsten har også betydet, at et stykke af gågaden i Aabenraa er blevet spærret af.

Det er en strækning på omkring 20 meter i starten af Storegade, som er afspærret, da der var fare for, at forbipasserende kan blive ramt af tagsten.

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger er der ikke nogen, der er kommet til skade.

Aabenraa Kommune oplyser, at der vil være spærret af weekenden over, og at kommunen vil vurdere situationen igen mandag.