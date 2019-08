Kræft-fightere: Stafet for Livet gør en forskel

Fra Torvet ved Agoraen på Høje Kolstrup er der dagen og natten igennem motion, underholdning, hygge og fællesspisning for at skaffe penge til det gode formål.

Her samler de penge ind til kræftforskning gennem dette års udgave af Stafet for Livet.

Fighter Janne Hinrichsen var med i Aabenraa for første gang. Her holdt hun tale for de andre fightere. Foto: Ludvig Dittmann

Det er nu

En af dem er 53-årige Janne Hinrichsen fra Sønderborg. Ad to omgange er hun blevet ramt af brystkræft - i 2005 i højre bryst og 11 år efter i det venstre - og har fået fjernet begge bryster. Det er første gang, hun er med til Stafet for Livet i Aabenraa.

- Men jeg har været med i Sønderborg de sidste 12 år. I år er jeg i Aabenraa, fordi jeg har holdt tale i fighterteltet. Den handlede om livet, og hvad der går op for én, når man har været igennem sådan et kræftforløb. Hvis jeg skal nå at opleve nogle gode ting, jeg kan tænke tilbage på, så er det nu, og det er blandt andet derfor, jeg holder sådan en tale. Det er meget grænseoverskridende for mig, og jeg var skidenervøs. Men det gik godt, og nu skal jeg hjem og have et glas rødvin, siger Janne Hinrichsen.

For hende betyder det meget, at så mange mennesker deltager for at støtte det gode formål.

- Det er så fedt og så flot, siger Janne Hinrichsen.