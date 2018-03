Kortspillere søger unge makkere

Holbøl: Fordommene er næppe helt misvisende: Skat er et kortspil for mænd, der for længst er holdt op med at løbe efter damerne, de fleste er i det hele taget holdt op med at løbe, men til gengæld er de tykke tåger af cigar- og cigaretrøg forsvundet. Måske mest fordi rygning i dag er en udendørs beskæftigelse.

Uanset hvad: Gennemsnitsalderen for skatspillere er høj, og det forsøger Holbøl Skat Klub at gøre noget ved, når klubben søndag afvikler det uofficielle danske mesterskab på Holbøl Landbohjem. For selv om mesterskabet skam er en alvorlig sag og kun er for dem, der kan spillet, forsøger klubben samtidig at lokke unge til. At forynge medlemsskaren.

- Vi må desværre konstatere, at gennemsnitsalderen for skatspillere ligger på den anden side af 65 år. Og derfor afvikler vi samtidig også et DM for spillere under 25 år, siger Bent Eskildsen fra Holbøl Skat Klub.

Skatklubben i Holbøl lokker de unge både med præmier til de bedste og gratis forplejning hele dagen.

DM i skat søndag 25. marts på Holbøl Landbohjem indledes klokken 10 med faneindmarch og åbningstale af Aabenraa Kommunes borgmester, Thomas Andresen (V).