Kortere skoledage skal sikre kvaliteten på Kongehøjskolen

Tidligere har skolen nemlig brugt ekstra resurser på en række faglige indsatser, men det er der ikke længere råd til. I stedet har skoleleder Vibeke Domar Fischer sammen med skolebestyrelsen tyet til en anden mulighed: At skære ned på antallet af timer til understøttende undervisning - timer, der ligger ud over de obligatoriske fagtimer - for i stedet at bruge resurserne på at sætte to undervisere på i andre lektioner.

Alligevel er Kongehøjskolens ansøgning om at få lov til at skære den ugentlige undervisningstid ned med mellem fire og seks lektioner en konsekvens af, at kommunens største skole over de kommende tre år skal betale en gæld på 3,6 millioner kroner.

Ud over Kongehøjskolen har også Høje Kolstrup Skole, Felsted Skole og Lyreskovskolen på nuværende tidspunkt søgt om lov til at konvertere understøttende undervisning til timer med to undervisere. Det er kun fra 4. årgang og op, der er søgt, da der er krav om, at det ikke må medføre øgede udgifter, og det vil en kortere skoledag betyde i indskolingen, da SFO'erne åbningstider så skal udvides. Hvor Felsted Skole på 4.-6. årgang konverterer en enkelt time om ugen, vil det for 8. og 9. årgang på Kongehøjskolen blive seks lektioner ugentligt.

Det rigtige at gøre

Hvor flere skoler i dette skoleår praktiserer den løsning, er det første gang, Kongehøjskolen søger om at få lov til at gøre det for de almindelige klasser - specialcentret har allerede kortere skoledage.

- Det er et spørgsmål om at prøve at kigge på, hvordan vi får så meget som muligt i spil i forhold til de udfordringer, vores elever står med. Og med den økonomi, vi har, er det her en måde at sikre, at vi stadig har en høj, faglig kvalitet, forklarer Vibeke Domar Fischer, der derfor er glad for, at et enigt børne- og uddannelsesudvalg har godkendt ansøgningen.

Formanden for udvalget, Kirsten Nørgård Christensen (V), har tidligere luftet en bekymring for, om intentionerne med folkeskolereformen udvandes, når skoledagene gøres kortere, men hun siger:

- Det er skolens indstilling, at det er det rigtige at gøre for at løse nogle udfordringer med trivslen. Så bliver det spændende om at se, om man har fået det ud af det, man forventer, når det skal evalueres, siger Kirsten Nørgård Christensen, der gør opmærksom på, at godkendelsen kun gælder for et år ad gangen.