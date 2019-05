Kontrolgruppe har opdaget snyd med sociale ydelser for 6,5 millioner kroner

Det bliver sværere og sværere at slippe af sted med snyd med sociale ydelser i Aabenraa Kommune. Regner man Udbetaling Danmarks sager fra Aabenraa Kommune med, er der stoppet snyd for 7,5 millioner kroner.

- Det vil da også være naturligt at bede om en vurdering af, om en øget indsats også vil give et øget resultat, men man skal måske holde sig for øje, at nogle af de sager, vi fanger, er nogle af de mere lavthængende frugter, forklarer Thomas Andresen.

Når to medarbejdere kan bidrage med så stort et indhug i socialt bedrageri, må potentialet vel være til endnu flere medarbejdere, kunne man tænke.

Og kontrolgruppen bliver stadigt dygtigere. Dygtigere til at finde dem, der forsøger at snyde med sociale ydelser som økonomisk friplads, sygedagpenge, kontanthjælp, fleksjob og i adressesager. Gevinsten i 2018 var 2,7 millioner kroner større end i 2017. En gevinst, der består af fremadrettede besparelser og tilbagebetalingskrav.

Aabenraa: 6.508.645 kroner. Så stor en gevinst til kommunekassen har de to medarbejdere i Aabenraa Kommunes kontrolgruppe med socialt bedrageri sørget for i 2018.

Hammeren falder hårdere

Det er heller ikke, fordi man bare trykker på en knap, og så dukker synderne op på en liste. Der er tale om, at kontrolgruppen i høj grad på basis af henvendelser fra borgere, kolleger og andre myndigheder sammenligner oplysninger i registre og dermed finder uregelmæssigheder, der undersøges nærmere.

Siden årsskiftet har det ikke blot været kommunens store fokus på at stoppe og forebygge socialt bedrageri, der udgør det præventive element.

Det har nemlig fået større konsekvenser end tidligere at blive taget i socialt bedrageri. Hvis en kontanthjælpsmodtager for eksempel rejser på ferie i udlandet uden at oplyse det til kommunen, har sanktionen hidtil været, at kontanthjælpen blev nedsat med en tredjedel i tre uger, hvis det var første gang.

Nu skærpes sanktionen, også selvom det er første gang, så det sociale bedrageri her vil koste en tredjedel af kontanthjælpen i tyve uger plus, at noget af hjælpen skal betales tilbage. Samtidig skal sagen politianmeldes, hvis borgeren har været udrejst i en dag eller mere.