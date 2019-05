Kontrol gav gevinst: Politiet fanger flere kriminelle udlændinge på motorvejen

Da en polsk kassevogn blev åbnet, så den i første omgang ud til kun at indeholde gamle dæk, men de to mænd i bilen blev bedt om at tage dækkene ud. Afsløret blev så en Husqvarna-havetraktor, som har vist sig at være stjålet fra et maskinhus i nærheden af Tønder. Den ene mand fremviste falsk ID-dokumenter, mens hans ægte dokumenter blev fundet skjult i bilen. Det viste sig oven i købet, at manden i forvejen har indrejseforbud i Danmark. Den anden polske mand er sigtet for hæleri. De bliver begge fremstillet i grundlovsforhør i retten i Sønderborg fredag.

Tyvekoster for mange penge

En rumænsk bil med tre mænd viste sig at indeholde store mængder af især håndværktøj, hvor betjentene fra UKA Vest med det samme kunne konstatere, at noget af værktøjet var efterlyst som stjålet. I bilen lå også sølv- og guldsmykker. Der er indtil videre konstateret tyvekoster for ikke under 75.000 kroner. I en finsk bil var en rumænsk mand med en større mængde stjålet håndværktøj. Nogle af tingene viste sig at være stjålet fra varebiler, resten af værktøjet skal undersøges nærmere. Derudover blev en herboende russisk statsborger og en herboende polsk statsborger sigtet for overtrædelse af henholdsvis lægemiddelloven og lov om dopingmidler ved at have ulovlige dopingmidler på sig til eget forbrug.

To polske mænd blev sigtet for overtrædelse af henholdsvis knivloven og våbenloven, og en ukrainsk mand måtte betale 5000 Euro i bøde for forsøg på at udføre et større pengebeløb end lovligt er. En dansk far med sin lille søn måtte efterlade sin bil på rastepladsen. Pladerne blev pillet af, da der ikke var forsikring på bilen.