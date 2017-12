Kontrol: Fyrværkerisalget foregår uden løftet pegefinger

Der er ikke meget at komme efter for den kontrollør, der tager sig at gennemsyn af fyrværkerisalget i Aabenraa Kommune.

Aabenraa: Fyrværkerisælgerne i Aabenraa Kommune har efterhånden godt styr på de regler, der gør sig gældende inden for salg af nytårsraketter og bordbomber. Sådan lyder det fra Henning Jensen, der som beredskabsinspektør hos Brand & Redning Sønderjylland i år har ansvaret for at føre kontrol med kommunens fyrværkerisælgere. Henning Jensen har i løbet af to dage besøgt fyrværkerisælgere i byer som Padborg, Kruså, Tinglev, Rødekro og Aabenraa, og der er ikke grund til at løfte fingeren over for dem, fortæller han. - Det ser rigtigt fint ud ude ved salgsstederne. Der har kun været småting såsom mangel af skiltning, og problemet bliver som regel ordnet et par sekunder efter, jeg har påpeget det, siger beredskabsinspektøren. Henning Jensen har faktisk kun roser til overs for kommunes fyrværkerisælgere. - Langt de fleste sælgere har solgt fyrværkeri i mange år, og de har efterhånden godt styr på reglerne. Vi har i beredskabet også sørget for, at de gennem årene har fået masser af vejledning, og at de har oparbejdet et samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen. Og det ser nu ud til at bære frugt, fortæller Henning Jensen.

