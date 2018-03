Kontorleder: - Det er en god idé ikke kun at bruge jobcentret

I en tid, hvor flere og flere virksomheder har svært ved at rekruttere medarbejdere, er det vigtigt at have en strategi for, hvordan man vil gøre, så man ikke kun holder på én hest, lyder det gode råd fra kontorleder på Jobcenter Aabenraa.

- Det er et generelt problem - det har hverken noget med 3F eller Øland at gøre, siger han.

Kontorleder Nikolaj Stage Jensen, Jobcenter Aabenraa, er vant til at være i skudlinjen, så det tager han ganske roligt. Men han synes nu alligevel, der er nogle perspektiver i sagen, det er på sin plads at gøre opmærksom på.

Aabenraa: Produktionschefen for Øland, Michael Lyk Lauridsen, kan ikke forstå, at Jobcenter Aabenraa ikke har kunnet skaffe ham nye medarbejdere. Kim Brandt, formanden for 3F, mener, at en opringning til fagforeningen fra det kommunale jobcenter om de ledige stillinger på ventilationsvirksomheden havde været på sin plads.

Brug alle kanaler

Nikolaj Stage Jensen sagde i forbindelse med artiklen om Ølands udfordringer med at finde medarbejdere, at der er blevet sværere for jobcentret i det hele taget at finde egnede medarbejdere.

- Men det er også vigtigt, at man husker, at vi kun er én aktør blandt mange på jobmarkedet. Vi står kun for ti procent af alle jobskift - resten sker blandt andet via virksomhedernes egne netværk, medarbejdernes netværk, sociale medier, vikarbureauer og rekrutteringsfirmaer, siger Nikolaj Stage Jensen, der derfor opfordrer alle virksomheder, der oplever udfordringer med rekrutteringen af nye medarbejdere, til at bruge så mange kanaler som muligt.

- I tider med mangel på arbejdskraft er man nødt til at have en rekrutteringsstrategi, der går ud over de traditionelle jobopslag, forklarer kontorchefen og mener derfor, at Øland såvel som alle sagtens kunne have fået noget ud af at gå direkte til eksempelvis 3F, selv om jobcentret også er inde over:

- Alle bække små, som han siger.