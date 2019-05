Kontoen var lænset: Politiet ind i sag om svømmeklub

Bestyrelsen for den lukkede Svømmeklubben Plask i Tinglev troede, der stod over 100.000 kroner på kontoen, der skulle deles ud til byens ungdom. Men nej. Nu er sagen meldt til politiet.

Et kedeligt endeligt for den engang så aktive klub - og nu er det blevet endnu mere trist.

For ingen ville bestyrelsesarbejdet, og ingen ville give en hånd med som trænere. Et halvt års lukning i forbindelse med Aabenraa Kommunes renovering af badet og efterfølgende skærpede krav til de frivillige var mere, end det lokale engagement kunne bære.

Væk på et halvt år

Da Hans Peter Hansen, hans hustru Ulla og Sonja Jacobsen, der var de tre tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, for nylig skulle til at finde ud af, hvad der skulle ske med de pænt over 100.000 kroner, de troede, der stod på klubbens konto, var der ingen.

- Pengene var væk. Forsvundet i løbet af det seneste halve år, forklarer Hans Peter Hansen, der har meldt sagen til politiet.

- Anmeldelsen lyder på bedrageri. Det er det, jeg kalder det. Om det så er underslæb, bedrageri eller tyveri, må politiet finde ud af, siger Hans Peter Hansen, der forklarer, at der ikke er lavet en anmeldelse møntet på nogen - blot en anmeldelse af, at pengene er væk.

- Det har trukket ud med at få delt pengene ud, fordi både min kone og jeg har været ramt af sygdom. Samtidig skulle vi have nogle fra den gamle bestyrelse med ind over, og de har ikke haft tid til at komme til de møder - og så er det, vi finder ud af, at der ikke er nogen penge på kontoren, ridser Hans Peter Hansen forløbet op.