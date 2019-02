Konservativt forslag: De 17-årige skal også kunne komme på diskotek

Strømmen af unge, der tager til Haderslev for at gå i byen, skal stoppes, mener De Konservative. Derfor skal man som 17-årig have lov til at komme ind på diskoteker og natklubber. Forslaget skydes ned af både natklubejer og campuskoordinator.

Aabenraa: I Aabenraa er der ikke adgang til diskoteker og natklubber, hvis man er under 18 år, men det er ikke praksis i alle nabokommuner. Både i Haderslev og Sønderborg er der mulighed for være på et udskænkningssted, selvom man er under 18 år og derfor ikke må købe alkohol.

I Aabenraa efterspørger de 16-17-årige steder at gå i byen, som vi skrev i avisen onsdag, og derfor vælger mange at tage til Haderslev for at gå i byen. Den trafik skal stoppes, mener De Konservative i byrådet.

- Når vi nu gerne vil være uddannelsesby og samle de unge, så virker det mærkeligt, at de skal krydse Sønderjylland for at finde et sted, hvor de kan komme ind. Vi må kunne lave noget, så de unge også kan komme på diskotek, siger Jan Riber Jakobsen, der vil sænke alderskravet til 17 år for at komme ind på diskotekerne.

- Vi vil have de unges § 17 stk. 4-udvalg i spil, for nu må vi tage en snak om, hvad vi vil. Det er vigtigt, at vi voksne lytter til de unge og finder en løsning, mener han.