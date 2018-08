Kongeligt og uformelt: Prinsesse Benedikte uddelte legater

Alle legatmodtagere var naturligvis glade over pengegaverne, og prinsesse Benedikte var glad for at overrække dem. Foto: Claus Thorsted

Prinsesse Benedikte uddelte for 11. gang legater fra I.P. Nielsen Fonden. I år foregik overrækkelsen på Restaurant Bind i Sønderhav.

Sønderhav: Efter overrækkelsen af 18 legater fra I.P. Nielsen Fonden gik prinsesse Benedikte rundt og talte med alle legatmodtagerne. Hun tog sig god tid til hver enkelt, og samtalerne foregik i en afslappet atmosfære i Restaurant Binds smukke rammer. Det mærkede blandt andre Lena Nymann Heisel og Jette Lassen, som begge er formænd for den nystartede Støtteforeningen for Hjordkærs Børn og Unge. - Hun sagde til os, at legatet var den første dråbe til vores forening. Det er dejligt, at hun taler med os alle sammen, og det er helt uformelt, sagde de to formænd efter deres snak med prinsesse Benedikte. Støtteforeningen for Hjordkærs Børn og Unge fik 18.000 kroner, som blandt andet skal bruges til tennisborde nær ved skolen og idrætspladsen i byen. - Vi stiftede foreningen, fordi der mangler nogle tilbud til børn i vores by, og vi fik kendskab til I.P. Nielsen Fonden via internettet. Vi har også været på kursus i at søge penge fra fonde, siger Lena Nymann Heisel og Jette Lassen.

18 fik legater Her er listen over legatmodtagerne:



WSK Kampkunstcenter, Padborg, 10.000 kroner til indkøb af træningsudstyr.



Gråsten Spejderne, 25.000 kroner til indkøb af klatreudstyr.



Bov IF E-sport, 10.000 kroner til etablering af spilleplads.



Broager Bordtennis Klub, 13.000 kroner til indkøb af borde.



HUI Gymnastik, Hørup, 10.250 kroner til indkøb af børnetrampolin.



House of Science, Sønderborg, 28.000 kroner til igangsættelse af nyt fritidstilbud.



Det Danske Spejderkorps, Hammelev, 25.000 kroner til indkøb af spejdergrej.



Støtteforeningen for Hjordkærs Børn og Unge, 18.000 kroner til indkøb af tennisborde m.v.



Det Lille Teater, Gråsten, 30.000 kroner til indkøb af ny scene.



Sønderborg Garden, 25.000 kroner til indkøb af nye instrumenter.



Bylderup- og Omegns Gymnastikforening, 11.879 kroner til indkøb af tilløbskile og tilbageløbsbane.



Vojens Skøjteklub, 22.750 kroner til indkøb af hjelme og rotationsplade.



Haderslev Domsogns Pigekor, 15.000 kroner til nye overdele til kordragter.



Brydeklubben Alsia, Sønderborg, 15.000 kroner til indkøb af kampure til træning og stævner.



Sønderborg Handicap Idræt, 29.000 kroner til indkøb af luftgevær.



Svenstrup Gymnastikudvalg, 4372,50 kroner til indkøb af bevægelsescylindre.



Haderslev Idrætsforening, 10.000 kroner til indkøb af dækken til kuglestødning.



Lysabild Gymnastik og Atletik, 22.153,13 kroner til indkøb af airtrack til børnegymnastik.

Pige var nervøs Selv om alt foregik i en uformel stemning, var der alligevel nerver på hos den yngste legatmodtager, 10-årige Camilla Kjer fra Vojens Skøjteklub. - Jeg var mere nervøs, end når jeg deltager i en international konkurrence, sagde hun om det kongelige håndtryk, som hun fik. Skøjteklubben fik 22.750 kroner til en rotationsplade og hjelme, men for Camilla var den største oplevelse selve overrækkelsen. - Nu har jeg trykket en rigtig prinsesse i hånden, sagde hun - mens hendes mor, Eva Kjer, smilede stolt til sin datter. Alle 18 legater skal ifølge fondens fundats bruges til aktiviteter for børn, som frivillige kræfter står bag. Skoler og børnehaver kan altså ikke komme i betragtning til penge fra fonden. - Men vi undrer os lidt over, at vi ikke får så mange ansøgninger. Jeg bor i Nordborg og har spurgt flere foreninger dér, om de ikke kunne tænke sig at søge, men det har de ikke gjort, siger Bente Weber Tiettje fra fondsbestyrelsen, som i år modtog knap 40 ansøgninger.