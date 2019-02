Kongelig Classic har fået dødsstødet

Aabenraa: I slutningen af august i år var det planen, at der igen skulle holdes Kongelig Classic, der er en grænseoverskridende regatta mellem Flensborg, Sønderborg og Aabenraa. Nu er det en kendsgerning, at det ikke vil ske i år.

- Kongelig Classic er lukket fra vores side, da vi har prioriteret ikke at afsætte midler til det, siger Lars Kristensen (V), formand for kultur- og fritidsudvalget i Aabenraa Kommune.

Baggrunden for beslutningen er, at foreningen bag Kongelig Classic i Aabenraa valgte at opløse sig selv midt i januar, fordi den ikke længere følte sig i stand til at løfte opgaven. Det fik politikerne i udvalget for kultur, idræt, handel og turisme i Sønderborg Kommune til at beslutte, at man ikke længere ville støtte Kongelig Classic økonomisk og i stedet satse på en anden sejlads.

Syd for grænsen er det Historischer Hafen Flensburg, der står for at arrangere Kongelig Classic, og her afventer man nu et svar fra Aabenraa Kommune, og det er klar.

- Meldingen til Flensborg er, at der ikke bliver holdt Kongelig Classic i Aabenraa i år, siger Lars Kristensen.