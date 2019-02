Kongelig Classic hænger i en tynd tråd: Ikke nok frivillige

Der er stor risiko for, at sejladsen Kongelig Classic ikke bliver til noget i år, efter at bestyrelsen i Aabenraa har nedlagt sig selv.

Aabenraa: Efter planen skal sejladsen Kongelig Classic afvikles i slutningen af august i år, men der er nu overhængende risiko for, at sejladsen, der skulle starte i Aabenraa og så via Sønderborg videre til Flensborg, ikke bliver til noget. Det skyldes, at bestyrelsen for Kongelig Classic i Aabenraa har nedlagt sig selv. - Der er ikke nok frivillige kræfter, og midt i januar nedlagde vi os selv. Vi var kun 10 personer i foreningen til sidst, og det er ikke nok, siger Poul Stenderup, der sad i den nu afgåede bestyrelse. Kongelig Classic har en noget speciel konstruktion. Det er foreningen i Aabenraa, der har været tovholder på arrangementet. I Sønderborg er det et forvaltningsmæssigt anliggende, mens det i Flensborg er Historischer Hafen, der blandt andet tager imod tilmeldinger. - Vi har på en måde været tre forskellige organisationer i de tre byer, men vi så hellere, at det var en samlet forening, der samlede kræfterne, siger Poul Stenderup, der ikke har de store forventninger til, at Kongelig Classic bliver afviklet i år. - Jeg tror ikke på, at der bliver afviklet Kongeligt Classic i år, siger han.

Kongelig Classic skal ikke dø, uden at vi har diskuteret det. Lars Kristensen, formand for kultur- og fritidsudvalget i Aabenraa Kommune

Kongelig Classic Kongelig Classic skal efter planen afholdes fra den 22. til 25 august i år.Den afvikles som etapesejlads over to dage for klassiske lystfartøjer og bevaringsværdige brugsfartøjer mellem Aabenraa, Sønderborg og Flensburg.



Ligeledes kan kuttere, smakkejoller og lignende fartøjer, som er egnede for de pågældende farvande, deltage.



Regattaen gennemføres hvert år den sidste weekend i august eller første weekend i september.

Sagen skal drøftes I Aabenraa Kommune har man taget nedlæggelsen af bestyrelsen til efterretning, og sagen skal nu drøftes på et udvalgsmøde. - Vi skal diskutere sagen på det næste udvalgsmøde og se om vi kan finde en ny model, eller om arrangementet skal nedlægges. Det er en politisk beslutning. På nuværende tidspunkt ved jeg ikke, hvor sagen ender henne, siger Bo Riis Dun, der er afdelingschef i kultur, plan og fritid i Aabenraa Kommune. Det ved formanden for kultur- og fritidsudvalget i Aabenraa Kommune heller ikke, men han håber ikke, at Kongelig Classic er blevet afviklet for sidste gang. - Det ville være synd, hvis Kongelig Classic skulle stoppe. Derfor tager vi også sagen op i udvalget. Kongelig Classic skal ikke dø, uden at vi har diskuteret det, siger Lars Kristensen (V).

Dropper tilskud I Sønderborg Kommune har man allerede reageret på, at foreningen i Aabenraa har valgt at nedlægge sig selv. Kommunens udvalg for kultur, idræt, handel og turisme har nemlig besluttet, at de 180.000 kroner, der i år var afsat til Kongelig Classic, i stedet skal bruges til afvikling af Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe i Sønderborg. - Vi har ikke fået information om, at Kongelig Classic holdes som hidtil. Hvis regattaen bliver afviklet, og de sender skibe afsted, så vil det alligevel ikke blive det samme, når foreningen ikke står bag. Der er ikke de samme muskelkræfter. Det ville ikke blive i samme omfang og med samme attraktionsværdi som tidligere. Så det ændrer ikke ved vores holdning, siger Stephan Kleinschmidt (Sl.P.).