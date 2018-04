Kongeeg i Øster Løgum har fået et tydeligt navneskilt

Øster Løgum: Kongeegen, der står ved indgangen til ringriderpladsen i Øster Løgum blev påskedag markeret med en sten, fundet på nabomarken og med inskription "Kongeegen 2017 En del af noget større..."

Egen blev plantet ved ringridningen i Øster Løgum sidste år og udnævnt til kongeeg, som hyldest til tidligere tiders konger - især ringriderkonger i Øster Løgum. Dem er der mange af i byen - med stolte traditioner - om de så er til hest, på cykel eller på traktor. Der blev i den forbindelse også lavet et byslogan: "En del af noget større ...", der skal minde kongerne om, at de er én i rækken, der skal føre noget videre, og at man kan udrette mere i fællesskab. For at fuldende symbolikken plantede trægruppen under Øster Løgum Borgerforening sammen med 30 hjælpere yderligere 54 træer, så Kongeegen også blev en del af noget større.