Claus Friedrichsen havde et stramt program lørdag morgen. Først skulle billetterne til årets ringriderfrokost i hus, og bagefter skulle hans søn, Mads, konfirmeres.

Så han strøg hurtigt ud af bagdøren og op til Sct. Nicolai Kirke, da fire frokostbilletter var sikret.

Claus Friedrichsen var første mand i køen. Sammen med forskellige familiemedlemmer havde han på skift holdt førstepladsen foran fotoforretningen Click siden fredag aften klokken 23.

Nummer to i køen var Connie Frederiksen, som også skulle have fire billetter, og de to skal feste sammen i teltet mandag den 8. juli.

Ringriderfrokosten er nemlig en fast tradition i familien, og den må for alt i verden ikke gå i vasken.