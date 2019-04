Koncerter på stort spillested skifter hænder: Måske 70 arrangementer på vej i år

Fremover bliver det ikke Gazzværket selv, men den nye organisation Aabenraa Live, der kommer til at arrangere koncerter på spillestedet. En aftale til en værdi af 750.000 kroner mellem Aabenraa Kommune og Gazzværket giver mulighed for op til 70 arrangementer i 2019.

Aabenraa: Der sker ting og sager på musikområdet i disse dage. Sidste år blev politikerne enige om at skyde knap syv millioner kroner i en styrkelse af det rytmiske musikliv over de næste fire år. Projektet hedder Aabenraa Live, og det er musikkonsulent Morten Vilhelm, som er sat i spidsen for arbejdet. Senest har han overtaget ansvaret for de rytmiske koncerter på spillestedet Gazzværket, som således ikke længere kan modtage koncertstøtte. Fremover tilfalder billetsalget altså udelukkende Aabenraa Live. Aftalen har en værdi på i alt 750.000 kroner, som tages fra de penge, der er bevilliget til projektet. Den indeholder mulighed for afholdelse af op til 70 arrangementer i form af 50 koncerter samt 20 såkaldte AabenJam-sessioner. Morten Vilhelm betragter aftalen som hele grundlaget for Aabenraa Live og det videre arbejde med at få flere koncerter til kommunen. - Det er jo det store spillested i byen med både lyd og lys på plads. Vi har været nødt til at lave det på den måde, for hvis Hasse (Eduard, som ejer Gazzværket, red.) bare fortsat kunne booke alle dem, han gerne ville have, og så kunne jeg komme med noget jazz, så ville det ikke have gang på jord. Til gengæld overtager jeg også risikoen, siger Morten Vilhelm.

Regionalt spillested En del af meningen med at etablere Aabenraa Live har været at blive udpeget som regionalt spillested og derigennem få statslig støtte. Morten Vilhelm har en drøm om, at det kan omfatte alle de sønderjyske kommuner.



- Jeg tror på, at vi i Aabenraa kan blive det på egen hånd, men jeg synes egentlig ikke, det er så interessant. Hvis vi i stedet kunne søge sammen alle fire kommuner og gå sammen om at lave noget, så kunne vi virkelig sparke røv. Så vil være mulighederne være nogle helt andre, siger Morten Vilhelm.



De nuværende regionale spillesteder, som blandt andre tæller Sønderborghus i Sønderborg, kan bryste sig af titlen frem til 2020, hvorefter der - hvis ordningen fortsætter - kommer en ny ansøgningsrunde.

Giver power Overtagelsen af koncerterne kommer til at give noget power til Aabenraa Live, mener han. - Det kommer til at gøre os stærkere, så vi også kan hjælpe de andre koncertsteder og -foreninger i kommunen, siger Morten Vilhelm. Foruden billetsalget er der også lavet en aftale om de penge, der tjenes i baren under koncerterne. - Det er jo fair nok, for Aabenraa Live kommer med en masse gæster. Derfor er vi blevet enige om en fast pris pr. solgt billet. Den gælder for et halvt år, og så må vi se, om den holder, eller om vi skal finde en anden model, siger Morten Vilhelm. For tiden er han ved at samle erfaringer fra andre spillesteder, så han kan komme med et bud på, hvordan Aabenraa Live helt konkret skal være organiseret. - Lige nu er vi jo en kommunal enhed, og der er ikke lagt op til, at det skal fortsætte sådan. Så jeg er ude for at forhøre mig om, hvad der er godt og skidt ved de forskellige modeller, og så finder vi frem til, hvad der skal ske, formentlig fra 2020, siger Morten Vilhelm.

Vil gerne hjælpe Han forestiller sig umiddelbart, at koncerterne på Gazzværket skal være omdrejningspunktet, men at Aabenraa Live derudover skal være arrangør eller medarrangør for en lang række begivenheder på kommunens øvrige spillesteder. Desuden håber han at få en rolle som sparringspartner og rådgiver for koncertarrangørerne. - Tanken er at få løftet musiklivet og gjort det lidt mere professionelt. Jeg står gerne til rådighed, og folk må endelig tage kontakt, siger Morten Vilhelm og nævner eksempelvis fælles markedsføring som noget, Aabenraa Live kan hjælpe med. - Og i fremtiden kunne det være noget med forsikring af de frivillige medhjælpere på tværs, tilføjer han. Folk vil allerede nu kunne se Aabenraa Lives logo i forbindelse med forskellige koncerter, eksempelvis når Burhan G. kommer til Aabenraa i december. Et andet eksempel er en koncert med Mike Tramp til maj, som er arrangeret i et samarbejde mellem Kultur på Damms Gård i Felsted og Aabenraa Live. - Men for folk er det jo ligegyldigt, hvem der arrangerer koncerterne. Der, hvor jeg håber, folk kan mærke en forskel, er på kvaliteten af dem, siger Morten Vilhelm.