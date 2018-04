Kommunens udgifter til erstatninger i stor stigning

Selvforsikring

Aabenraa Kommune er selvforsikret på området for arbejdsskader. Baggrunden er ifølge personalechef Karen Storgaard Larsen, at det er meget dyrt at tegne forsikring på arbejdsskader, og at forsikringspræmien langt overstiger de udgifter, kommunen i dag har til erstatningsudbetalinger. Derfor betyder det også, at Aabenraa Kommune selv skal betale, hvis en medarbejder bliver tilkendt erstatning.