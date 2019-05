Kommunen vil støtte molebad i Kollund

Et 25 meter langt badeanlæg ved Kollund Mole med tilhørende ponton og krabbebro er på tegnebrættet. Kommunen har godkendt projektet og søger nu om tilladelse hos Kystdirektoratet.

KOLLUND: Borgere og turister i Kollund kom i denne uge et stort skridt nærmere det længe ønskede badeanlæg ved Kollund Mole.

Kommunen har udarbejdet tre forskellige projektforsalg, og vækstudvalget har nu peget på et af dem. Planen er at lave en 25 meter lang badebro oven på den eksisterende stensætning og forsyne den med en rampe og en bro til en badeponton ude i bassinet.

Udvalget vil nu reservere 300.000 kroner fra kontoen til udviklingsplaner, men det er langt fra nok.

- Det er en rigtig god ide med et badeanlæg ved molen, men det er en forudsætning, at der også søges fondsmidler til projektet, understreger Philip Tietje (V), der er formand for kommunens vækstudvalg.