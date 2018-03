Kommunen vil forebygge lægemangel: Nyt sundhedshus på vej i Aabenraa

I kommunens ansøgning lægges det også op til, at sundhedshuset kan være et sted, hvor nye digitale løsninger og andre nyskabelser på sundhedsområdet bliver afprøvet.

Det nye sundhedshus skal ikke alene have plads til praktiserende læger. Her skal også være sygeplejeklinik, akutfunktion og eventuelt sundhedspleje, klinik for overvægtige og udlevering af hjælpemidler.

- Alt tyder på, at stadigt flere sundhedsopgaver vil blive lagt ud til kommunerne, og med et sundhedshus, som det, vi har i tankerne, står vi godt rustet, siger Karsten Meyer Olesen.

Tanken er, at sundhedshuset skal ligge centralt i Aabenraa på en grund, som kommunen allerede ejer. Karsten Meyer Olesen (S), der er formand for social- og sundhedsudvalget, vil dog ikke på nuværende tidspunkt fortælle, hvilken grund, kommunen har i tankerne.

AABENRAA: Kommunen er i færd med at søge Sundhedsministeriet om støtte til et nyt sundhedshus i Aabenraa centrum. Hvis Aabenraa får del i en pulje, som ministeriet har afsat til læge og sundhedshuse, kan et nyt centralt sundhedshus måske stå færdigt allerede i 2020.

Fristen for at søge penge fra Sundhedsministeriets pulje udløb allerede 5. marts. Derfor er planen om et sundhedshus centralt i Aabenraa ikke blevet behandlet politisk endnu - hverken i Region Syddanmark eller i Aabenraa Kommune.Politikerne i Aabenraa er dog blevet orienteret om ansøgningen, og inden spaden kommer i jorden, skal sagen naturligvis behandles i det politiske system.

Lægemangel

Sundhedsministeriets pulje til læge- og sundhedshuse skal afhjælpe den truende mangel på praktiserende læger i landdistrikterne.

- Vi kan komme i farezonen, når det gælder rekruttering af læger, men vi håber at kunne tiltrække nye unge læger, hvis de har mulighed for at blive en del af et lægehus, siger Karsten Meyer Olesen.

En forudsætning for, at sundhedshuset bliver en realitet, er derfor, at flere af de praktiserende læger i Aabenraa, som i dag arbejder i enmandspraksis, er interesseret i at rykke deres praksis ind i et nyt lægehus. Fordelen er, at det så bliver nemmere for dem at sælge deres praksis, når de engang går på pension.

Det er Region Syddanmark, der står for at indsende ansøgninger om penge til læge- og sundhedshuse. I denne omgang er der 200 millioner kroner til rådighed, og regionen sender ansøgninger ind om støtte til fem projekter. Senere på foråret bliver der mulighed for at søge penge fra en ny pulje.