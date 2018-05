Kommunen til vrede forældre: - Vi beklager

Aabenraa Kommune beklager nu over for Fjordskolen-forældre, at der lå oplysninger om navne og telefonnumre i udbudsmateriale. Det stiller dog ikke gruppe bag klage tilfreds.

Aabenraa: Det var ikke i orden, at Aabenraa Kommune videregav oplysninger om navne og telefonnumre på Fjordskolens elever uden at have spurgt forældrene om lov. Heller ikke, selv om det kun var en håndfuld tilbudsgivere, der havde adgang til oplysningerne. Det erkender stabs- og arbejdsmarkedsdirektør Søren Lorenzen, efter forældrene i sidste uge klagede til kommunen over, at oplysningerne lå i udbudsmaterialet til den kommende aftale om kørsel til specialskolen. Han har derfor netop sendt en beklagelse ud til forældrene via Fjordskolens forældreintra. - Den del af forvaltningen, der har siddet med udbuddet, har antaget, at der lå et samtykke, fordi det var de kørselslister, som den nuværende leverandør bruger, forklarer Søren Lorenzen miseren og tilføjer: - Dér har vi ikke været grundige nok. Vi burde have indhentet samtykke, og det forhold beklager vi.

Er forældrene stadig utilfredse, tager jeg gerne en dialog med dem, så vi ikke behøver have diskussionen gennem JydskeVestkysten. Søren Lorenzen, stabs- og arbejdsmarkedsdirektør

Oplysninger blev lækket Forældrene fra Fjordskolen blev opmærksomme på, at det var de nuværende kørselslister, der var vedlagt udbudtmaterialet, da en anonym kilde havde lækket dem til en journalist fra Ekstra Bladet.Aabenraa Kommune har siden ændret det, så det nu kun er adresserne, der fremgår af materialet.

En sølle beklagelse Det er formanden for Fjordskolens bestyrelse, Mette Larsen, der på vegne af en forældregruppe på ti, der har sendt klagen til Aabenraa Kommune. Hun er ikke imponeret. - Jeg synes, det er en sølle beklagelse. Sådan man vasker lidt hænder-agtig. "Jamen, vi troede, at...", siger hun og understreger, at der er nogle forældre, der har følt sig voldsomt ramt, fordi kørselslisterne også eksempelvis fortæller, hvor mange gange om måneden det enkelte barn køres til aflastning, ligesom man kan regne diagnosen ud, når man kan se, om barnet hører til på Skolevænget eller Posekær. - Vi har ikke truffet den endelige beslutning endnu, men det peger mod, at vi går videre til Datatilsynet med sagen, siger Mette Larsen, der håber, at det vil give Aabenraa Kommune den kritik, hun mener er berettiget.