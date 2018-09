Kommunen skyder ti millioner kroner i dyrskueplads og popler

- Med den økonomi, der er lagt ind for de kommende tre år, har vi mulighed for, også sammen med andre interessenter i området, at udarbejde en helhedsplan og få arbejdet lavet færdigt, så vi ikke har byggepladser der i de næste mange år, sagde gruppeformand Erwin Andresen (SP) ved fremlæggelsen af budgetforliget.

I det netop indgåede budgetforlig figurerer en udviklingspulje på seks millioner kroner til pladsen, fordelt med en million kroner i 2019, to millioner kroner i 2020 og tre millioner kroner i 2021. Samtidig er der bevilget 4,1 millioner kroner til at genetablere den næsten 70-årige saneringsmodne poppelallé i 2020.

Popp: Top!

Hos Det Sønderjyske Fællesdyrskue er formand Jørgen Popp Petersen ikke overraskende tilfreds med Aabenraa Kommunes tilsagn om seks millioner kroner til dyrskue- og ringriderpladsen.

- Det lyder rigtig godt. Så kan vi forhåbentlig komme i hus med nogle af de ting, vi ser som nødvendige for at sikre fremtiden, siger Jørgen Popp Petersen, der uddyber:

- Det er vores staldbygninger, der er slidt op. Vi har haft en længere møderække med kommunen og Amtsringriderforeningen for at komme videre, men det er en betingelse for at komme videre, at der er økonomi til stede.

Dyrskuet råder selv over tre millioner kroner, og med Aabenraa Kommunes seks begynder det at se fornuftigt ud, synes Jørgen Popp Petersen. Dermed vil risikoen for at dyrskuet forlader Aabenraa forsvinde.

- Det er en forudsætning, at vi kan få lavet en ordentlig løsning, og det virker realistisk nu, fastslår dyrskueformanden.