Kommunen skal have nye rottefælder: Det nyttede jo ikke noget

Hvorfor er kommunens rottefældemaskiner ikke i gang konstant, spørger læser Jens Jørgen Nielsen. Men kommunen har faktisk ikke nogen fælder lige nu. De tidligere kloakfælder var nemlig ikke gode nok, og derfor er kommunen på udkig efter nye.

Aabenraa: Kommunen er lige nu på markedet efter nye rottefælder. Det fortæller Lisbeth Møller Jensen, leder for kommunens miljøafdeling. Læser Jens Jørgen Nielsen har igennem projektet Aaben by spurgt til kommunens rotteindsats. Han undrer sig blandt andet over, at kommunens rottefældemaskiner ikke er i gang i døgndrift for at begrænse rotteplagen, ikke mindst i den gamle bydel, hvor problemet skulle være størst. Men kommunen har faktisk ikke nogen kloakfælder lige nu, fortæller Lisbeth Møller Jensen. - Dem, vi havde, var ikke supergode, og der var mange problemer med dem. Blandt andet kunne vi ikke bruge dem i de offentlige ledninger, fordi de kunne forårsage, at en gren satte sig fast og skabte tilstopning. Det nyttede jo ikke noget, siger Lisbeth Møller Jensen.

Over skatten Kommunerne dækker deres udgifter til rottebekæmpelse enten via kommuneskatten eller ved at opkræve et gebyr via ejendomsskatten.

Kommunen kan ikke opkræve ekstra betaling i forbindelse med rottebekæmpelse - heller ikke i forbindelse med udsætning af foderkasser, fælder eller rottegift.

Kommunen har pligt til at lave en røgprøve på kloaksystemet, hvis det ikke kan afvises, at rotterne kommer derfra. Men det er ikke kommunens opgave at undersøge private afløbsledninger med eksempelvis kloak-tv. Den udgift står grundejeren eller dennes forsikringsselskab for.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Mange omkostninger Der var tale om fælder, der registrerede, når der kom noget forbi i rørene med en legemstemperatur på 37 grader, hvorefter det blev spiddet af to pigge og sendt videre med vandflowet. Aftalen med det firma, kommunen leasede af, udløb i juni og blev altså ikke forlænget. - Der var mange omkostninger forbundet med at holde dem i gang, og vi skal jo have fokus på at være tidssvarende og ikke spilde skatteydernes penge. Derfor undersøger vi lige nu markedet for gode kloakfælder, og det er vores driftsenhed, der nu har den opgave, siger Lisbeth Møller Jensen. Bare fordi der ikke er nogen fælder i kommunen lige nu, får rotterne dog ikke frit spil. - Vi sender vores rottebekæmpere ud, hver gang vi får en anmeldelse, og vi gør rigtig meget ud af at få problemet løst. Vi bliver ved, til rotterne er væk, siger Lisbeth Møller Jensen.

Handler om oplysning Desuden gør kommunen meget ud af at informere om, hvad man som husejer kan gøre for at undgå at få rotter ind i huset. - Det handler meget om oplysning, også om hvilken pligt man har til at sikre sin ejendom mod rotter. Det kan eksempelvis være sådan noget med, at der ikke må ligge noget tilbage til rotterne, hvis du fodrer fugle, og at du sørger for at få samlet nedfaldsfrugt op, siger Lisbeth Møller Jensen. Alle rådene kan læses på kommunens hjemmeside.