Kommunen prøver igen: Nu skal historisk villa væk

Aabenraa Kommune gør et nyt forsøg på at komme af med den bevaringsværdige Villa Frida på Bjerggade. Den vejledende salgspris er næsten halveret, så denne gang håber man, det lykkes at finde en køber, der har mod på den store renoveringsopgave.

Aabenraa: Det gik i vasken for et år siden. Kun én valgte at byde på skibsreder Friedrich Clausens historiske villa på Bjerggade 1 i Aabenraa - men vedkommende fik i sidste øjeblik kolde fødder. Nu prøver Aabenraa Kommune, der blev tvunget til at overtage ejendommen efter en årelang strid med den tidligere ejer, så igen. Denne gang med et betydeligt afslag i den oprindelige, vejledende salgspris. Den var i salgsannoncen fra marts i fjor på 995.000 kroner. Denne gang er prisen sat til 550.000 kroner. - Når man ser på, at vi dengang ikke fik flere bud, og når man hører, hvad ejendomsmægleren siger, så var det nok for højt sat, erkender Stig Werner Isaksen, direktør for kommunens forvaltning for kultur, miljø & erhverv.

Åbent hus fredag Der er åbent hus på Bjerggade 1 i Aabenraa fredag den 28. juni klokken 15.30 og en time frem.

Vil man kigge med, kræver det tilmelding på www.nybolig.dk

I salgsannoncen gøres der opmærksom på, at Aabenraa Kommune er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris på de 550.000 kroner, og at det er tilladt at afgive et højere købstilbud.

Tilbudsfristen udløber den 19. august klokken 15.00, og alle tilbudsgivere vil 20. september få en tilbagemelding.

Spisestuen står med det oprindelige kassetteloft og træpanelerne på væggene, ligesom også møblementet hører fortiden til. Foto: Nybolig Aabenraa

Plan for renovering Er prisen sat ned, er der til gengæld denne gang et krav om, at der - sammen med et kontant bud - skal følge en plan for, hvad en ny ejer har i sinde at gøre med ejendommen. "Der gøres opmærksom på, at kommunen lægger vægt på, at køber vil kunne opretholde eller forbedre bygningens bevaringsværdi samt opfylde bestemmelsen om bebyggelsens ydre fremtræden", som det hedder i den nye salgsopstilling. - Kommunen har ingen interesse i at eje Bjerggade 1 og skal bare af med den, men vi har jo en interesse i, at den bliver stående, forklarer Stig Werner Isaksen. For det var jo lige præcis det, hele sagen med den tidligere ejer drejede sig om: Han ville rive ned, men kommunen forbød det med henvisning til, at man fandt ejendommen bevaringsværdig - og blev i sidste ende dømt til at overtage den for 650.000 kroner.

Ejendommen fik i 2006 lagt flot, sort, glaseret teglstenstag, men derudover trænger den gamle Villa Frida til en særdeles kærlig hånd. Foto: Nybolig Aabenraa

Flere har vist interesse Da Bjerggade 1 sidste forår blev udbudt til salg for første gang, var der stor interesse for den over 100 år gamle villa, og ejer af Nybolig Aabenraa, Michael Buchholdt, der atter står for salget, kan fortælle, at der igen er mange, der har rekvireret salgsopstillingen. - Men det behøver jo ikke betyde noget. Dengang kom der jo alligevel kun ét bud, siger Buchholdt.

Det var i 1904, at skibsreder Friedrich Clausen byggede villaen, hvorfra der er en smuk udsigt ud over Aabenraa fra øverste etage, mens førstesalen byder på fire stuer ensuite og køkken. Foto: Nybolig Aabenraa