Det skyldes, at beboerne, der er betænkelige ved den nuværende og fremtidige trafikale situation i området, skal have yderligere tid til at kvalificere deres høringssvar, oplyser Erik Uldall Hansen (S), næstformand i vækstudvalget for land og by.

Lige nu er en ny lokalplan, som skal give Krusmølle mulighed for at udvide på forskellige måder, i høring. Egentlig var fristen sat til den 3. juli, men den er nu skubbet til den 1. september.

Den nye lokalplan for området omkring Krusmølle tager højde for stedets udvikling mange år frem i tiden. Aktuelt er der dog kun planer om at bygge lagerfaciliteter og udvide produktionen af kildevand samt at opføre otte mobile campinghytter.

En legitim bekymring

Vækstudvalget var sammen med teknisk udvalg på besøg i området i juni for at få syn for sagen, hvor Erik Uldall Hansen også deltog.

- Beboerne peger jo på de trafikale udfordringer, og de er ikke helt enige med de trafikmålinger, vi har fået lavet. De oplever den som voldsommere, end tallene viser, og de er selvfølgelig bange for, at når man udvider, så bliver det værre. Det er en helt legitim bekymring, og det er også derfor, det er vigtigt at mødes med dem, siger Erik Uldall Hansen.

Nu bliver kunsten så at finde frem til en løsning, alle kan være tilfreds med.

- Selve bebyggelsen dernede er jo ikke lavet til meget trafik, for de ligger meget tæt på vejen, og når der så kommer traktorer og busser forbi, kan det opleves voldsomt. Desuden skal vi huske, at der også er børn. Så vi må være opmærksomme på, at vi måske er nødt til at tage nogle særlige hensyn, siger Erik Uldall Hansen.