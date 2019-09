Kommunen er i tvivl: Hvor skal nye informationstavler stilles op?

Men vækstudvalget for land og by har foreløbig udsat beslutningen.

På budgettet for dette år er der afsat en halv million kroner til opsætning af yderligere to informationstavler, og forvaltningen har præsenteret politikerne for tre forslag til, hvor der kan placeres tavler i fremtiden.

Grænsen og Arenaen

Forvaltningen har foreslået, at der sættes en infotavle op umiddelbart nord for grænseovergangen i Padborg. Her passerer der cirka 9200 køretøjer i døgnet.

Det er dog kun en mindre del af disse bilister, der bor i lokalområdet og dermed har interesse i, hvad de lokale foreninger har af arrangementer.

Et andet forslag går ud på at placere en infotavle på Gammel Ribevej ud for Aabenraa-Rødekro Fjernvarme. Stedet passeres af folk, der har været på genbrugspladsen. I 2016 blev der målt 2600 bilister i døgnet, men antallet er formentlig steget, efter at den nye motorvejsafkørsel er åbnet.

Den sidste mulighed, forvaltningen foreslår, er at placere en infotavle på Hjelmallé ved Arena Aabenraa, hvor der er rigtig meget trafik i forbindelse med arrangementer i arenaen eller på dyrskuepladsen. Til gengæld vil tavlen ikke blive set af så mange til hverdag.

En trafikmåling fra 2016 viste, at der på et almindeligt hverdagsdøgn passerer 900 biler forbi Arena Aabenraa.

Når først kommunens vækstudvalg for land og by har besluttet, hvor tavlerne skal stå, er det politikerne i kulturudvalget, der har ansvaret for driften.

Tanken er, at de nye tavler skal være af samme type som dem, der allerede er sat op.