Kommunen drukner i sager om vandløb

Aabenraa: Stigende vandmængder og stigende forventninger til kommunen giver travlhed på rådhuset i Aabenraa.

I øjeblikket er det især opgaver og projekter, der har med vandløb at gøre, der må i venteposition, fordi medarbejderne har travlt.

Det betyder, at ventetiden for at få sagerne afgjort bliver for lang, og derfor har teknisk forvaltning orienteret politikerne og bedt dem om at komme med bud på, hvordan der skal prioriteres.

- Vi har drøftet det i teknisk udvalg, men vi har ikke truffet nogen endelig beslutning. Spørgsmålet er også bragt op i forbindelse med budgetforhandlingerne, fortæller Arne Leyh Petersen (DF), formand for teknisk udvalg.

Blandt de mange bolde, politikerne har i luften i forbindelse med budgetlægningen, er en udvidelse af medarbejderstaben i teknisk forvaltning, som i øjeblikket ikke kun er presset med hensyn til vandløbsager, men også på andre fronter.

Arne Leyh Petersen er dog indstillet på, at det under alle omstændigheder bliver nødvendigt at prioritere skarpere i de mange vandløbssager.