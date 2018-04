Kommunen afviste annonce for Ren Dag

- Men vi undrede os over, at vi fik afslag. Det kan jo lade sig gøre at have forskellige ting på kommunens infotavler afhængig af, hvor de står, siger han.

Hans Clausen, der er formand for Rødekro Udviklingsråd, regner med, at det oprindelige afslag skyldes, at det handler om et arrangement, der kun har interesse for folk, der bor i Rødekro.

Efter en henvendelse til JydskeVestkysten og en hurtig indgriben fra Philip Tietje (V), der er formand for vækstudvalget for land og by, kom Ren Dag dog alligevel på de kommunale infostandere.

AABENRAA: Rødekro Udviklingsråd regnede ikke med, det var noget problem, da rådet ville reklamere for søndagens Ren Dag arrangement på kommunens to elektroniske pyloner i Rødekro. Men det var det.

Ren Dag i Rødekro holdes for anden gang.Alle, der har lyst til at samle affald i Rødekro, mødes ved Borgerhuset søndag klokken 9.30 til kaffe og rundstykker, der er sponseret af Arwos. Derefter fordeler de sig på ti forskellige ruter i Rødekro og samler affald i nogle timer. Til slut er der grillpølser og andre forfriskninger fra lokale sponsorer. I forvejen har nogle skoleklasser og beboere fra to handicap-institutioner i Rødekro været ude og samle affald.

En gimmick

Udviklingsrådets køb af reklameplads på infotavlen ved Dana Bikes havde ikke alene til formål at gøre opmærksom på Ren Dag. Det var også for at rejse en debat om, hvad der egentlig må reklameres for på kommunens nye elektroniske tavler.

- Vi er rigtigt glade for, at kommunen har stillet tavlerne op i Rødekro, men vi må lige have en snak om, hvad de egentlig må bruges til, siger Hans Clausen, som er godt tilfreds med, at sagen blev løst hurtigt.

- Vi ved godt, at der skal være nogle kriterier for, hvad pylonerne kan bruges til, og det skal lige finde sit leje. Men det finder vi jo kun, når vi snakker om det. Meningen må være, at pylonerne skal bruges til at orientere om det, der sker i den by, hvor de står, siger Hans Clausen.

- Det afslag stemte ikke med det, vi fik lovning på i sin tid, da vi forhandlede med kommunen om infotavlerne, siger Egon Kaas, der sidder i udviklingsrådet og er en af de fem frivillige, står bag søndagens Ren Dag i Rødekro.

Han regner med at se omkring 80 Rødekro-borgere til en hyggelig formiddag.