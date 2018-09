Kommune vil leje plejehjem ud til håndværkere

Bolderslev: Bolderslev Lokalråd forsøgte sig. Tankerne gik i retning af et friplejehjem eller et hjem for demente. Det måtte opgives. Siden rykkede der asylansøgere ind på det tidligere plejecenter Bolderslev Midtpunkt. Det lukkede med udgangen af 2017. Nu er et privat initiativ til at indrette stedet til et bofællesskab for +50 kuldsejlet.

Et salg til en fornuftig pris virker på nuværende tidspunkt urealistisk, og det har fået ejeren, Aabenraa Kommune, til at gå nye veje for atter at få liv i bygningerne i Gammel Søndergade. Torsdag behandler politikerne i vækstudvalget for land og by derfor en ansøgning om at give dispensation til, at det tidligere plejecenter kan bruges til andet end ældreboliger.