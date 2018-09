Kommune til bowlinghal: Drop bowlingen, så får I penge til tagreparation

Udvalg er klar med penge, så bowlinghallen i Kruså kan få repareret taget. Én af betingelserne er bare, at det er slut med bowling. Det vil gøre en ende på Bov IF Bowlings aktiviteter.

Bowling betagtes i den kommunale verden som et kommercielt anliggende, ligesom det er tilfældet med fitness. Derfor gives der ikke tilskud til bygninger, der bruges til disse aktiviteter.

- Foreløbig skal vi have det tag repareret, men det kan vi kun give tilskud til, hvis det ikke er kommercielt. Vi har derfor lavet en aftale om, at de får pengene, og hvis de finder ud af, at de vil fortsætte med bowlingcentret, skal vi have pengene retur. Slet og ret, siger Lars Kristensen (V), formand for kultur- og fritidsudvalget.

Kruså: Taget på Grænsebowling i Kruså er i så elendig en forfatning, at det skal laves inden den kommende vinter, hvis ikke resten af bygningen skal tage skade. Den selvejende institution Grænsehallerne, som ejer bowlinghallen, får derfor nu et tilbud fra kultur- og fritidsudvalget.

Jeg har svært ved at forstå, at ordet kommerciel kan komme på tale, når man ikke har en åbningstid og ikke har private brugere.

Undrende hal-formand

- Jeg har svært ved at forstå, at ordet kommerciel kan komme på tale, når man ikke har en åbningstid og ikke har private brugere. Det kommercielle består i, at vi har to foreninger, Bov IF Bowling og Ældre Sagen, der bruger hallen og betaler en forholdsvis lav foreningsleje, som vi ikke får godtgjort noget af hos kommunen, forklarer Allan Niebuhr, der er formand for Grænsehallerne.

Gælder det eksempelvis badminton eller håndbold, ydes der et kommunalt tilskud.

Grænsehallerne skal sammen med Bov IF have drøftet, hvordan bowlingafdelingen skal komme videre, hvis der lukkes ned for bowling i Kruså, når sæsonen slutter til foråret.

- Vi vil gerne kunne give Bov IF Bowling den bedst mulige afslutning. Det er samtidig klart, at vi ikke på sigt kan drive en bowlinghal, som giver underskud hvert eneste år, siger Allan Niebuhr, som ser frem til et møde med udvalgsformand Lars Kristensen og forvaltningen på mandag, hvor vilkårene for en eventuel afvikling af bowlingen skal drøftes.

Takker Grænsehallerne ja til pengene og lukker bowlinghallen, skal man senere finde penge til at skille sig af med det store bowlinganlæg og penge til at nyindrette hallen til folkeoplysende aktiviteter.