Kommune kimes ned: Hunde og heste på stranden skaber forvirring

Reglerne

Regler for hunde: På de strande, hvor der er Blå Flag, må man ikke bade med sin hund eller opholde sig med sin hund - så hunden må heller ikke ligge på stranden, mens man bader i vandet. På de strande, eller på de dele af strandene, hvor der ikke er Blå Flag, må man gerne færdes med sin hund, men det er under forudsætning af, at man i perioden april til og med september, holder sin hund i snor.



Regler for heste: Ifølge Naturstyrelsens bestemmelser må man i juni, juli og august hverken ride eller bade med sin hest på stranden. Denne bestemmelse gælder alle strande.



Kilde: Aabenraa Kommune