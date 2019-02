Kommune investerer millioner i at få syge ud på arbejdsmarkedet

Aabenraa: Der er mange borgere i Aabenraa Kommune, der har et dårligt helbred, og siden 2014 er antallet af borgere på sygedagpengeområdet vokset år for år. Det er baggrunden for, at arbejdsmarkedsudvalget i kommunen er villige til at investere 16,5 millioner kroner over de næste fire år, som skal være med til at nedbringe antallet af borgere på sygedagpenge.

- Vi har stor tillid til projektet, og at vi kan leve op til målsætningen. At være på arbejdsmarkedet og være en del af det er også vigtigt for ens helbred, siger Ejler Schütt (DF), der er formand for arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune.

Ved udgangen af 2018 var der 800 borgere på sygedagpenge i Aabenraa Kommune og 300 i jobafklaringsforløb.

- Målet er at nedsætte sygdomsperioden med en uge i gennemsnit svarende til 39 helårspersoner årligt, siger Søren Lorenzen, der er stabs- og arbejdsmarkedsdirektør i Aabenraa Kommune.